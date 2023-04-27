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Столтенберг заявил, что страны НАТО завершили подготовку и вооружили свыше 9 бригад ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны блока завершили подготовку и вооружили более девяти бригад Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем в штаб-квартире альянса в Брюсселе, передает ТАСС.

Как рассказал генсек альянса, члены НАТО поставили Украине 98% обещанной помощи, в том числе 1550 бронемашин, 230 танков и большие объемы боеприпасов.

«Государства — члены НАТО уже передали Украине беспрецедентную военную помощь в виде 1 550 бронемашин, 230 танков, современных средств ПВО и современной артиллерии, огромных объемов боеприпасов, обеспечили подготовку и вооружение свыше 9 бронетанковых бригад», — сказал Столтенберг.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сомневается в оценке Пентагоном информации о получении ВСУ более 98% обещанного оружия от Запада. По его словам, украинской стороне «никогда не будет достаточно» поставок.

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