ВС РФ уничтожили немецкую установку Gepard в районе Херсона

Российские войска уничтожили немецкую установку Gepard и четыре пусковые установки С-300 в районе Херсона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Ударами беспилотных барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожены четыре пусковые установки С-300 и зенитная самоходная установка "Гепард", - поделился источник агентства.
Он добавил, что в результате атаки погибли 14 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще 10 получили ранения. Кроме того, в районе Ольговки ночью был уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет вместе с боекомплектом. В результате погибли пять солдат ВСУ, еще двое получили ранения.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин говорил, что последний путь снабжения ВСУ в Артемовске взят под огневой контроль сил РФ. Подразделения ВСУ пытаются пробираться в город через поля.