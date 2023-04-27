ВС РФ уничтожили немецкую установку Gepard в районе Херсона

Российские войска уничтожили немецкую установку Gepard и четыре пусковые установки С-300 в районе Херсона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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"Ударами беспилотных барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожены четыре пусковые установки С-300 и зенитная самоходная установка "Гепард", - поделился источник агентства.

Он добавил, что в результате атаки погибли 14 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще 10 получили ранения. Кроме того, в районе Ольговки ночью был уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет вместе с боекомплектом. В результате погибли пять солдат ВСУ, еще двое получили ранения.