ВВС США отстранили командиров подразделения, где служил обвиняемый в утечке Тейшейра

Военно-воздушные силы США отстранили от работы двух командиров подразделения, в котором проходил службу обвиняемый в организации масштабной утечки секретных документов военнослужащий ВВС Национальной гвардии Джек Тейшейра. Об этом в среду сообщил телеканал CNN.

По его данным, отстраненные лица также лишились права доступа к засекреченной информации. По словам спикера американских ВВС Энн Стефанек, отстранение носит временный характер и останется в силе до завершения расследования. Отмечается, что генеральный инспектор ВВС начал тщательную проверку деятельности подразделения, чтобы понять, что привело к утечке и как избежать подобных инцидентов в будущем.

Ранее сообщалось, что подразделение ВВС США, в котором служил Тейшейра, временно отстранено от выполнения разведывательной миссии.