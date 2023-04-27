ВВС США отстранили командиров подразделения, где служил обвиняемый в утечке Тейшейра
Военно-воздушные силы США отстранили от работы двух командиров подразделения, в котором проходил службу обвиняемый в организации масштабной утечки секретных документов военнослужащий ВВС Национальной гвардии Джек Тейшейра. Об этом в среду сообщил телеканал CNN.
По его данным, отстраненные лица также лишились права доступа к засекреченной информации. По словам спикера американских ВВС Энн Стефанек, отстранение носит временный характер и останется в силе до завершения расследования. Отмечается, что генеральный инспектор ВВС начал тщательную проверку деятельности подразделения, чтобы понять, что привело к утечке и как избежать подобных инцидентов в будущем.
Ранее сообщалось, что подразделение ВВС США, в котором служил Тейшейра, временно отстранено от выполнения разведывательной миссии.
Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Тейшейра был арестован 13 апреля по подозрению в публикации секретных документов. 14 апреля ему были предъявлены обвинения по двум пунктам: в несанкционированном изъятии засекреченных документов и оборонных материалов, в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне. Первый пункт предполагает наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет. По второму пункту обвинения Тейшейра может быть приговорен к 10 годам тюрьмы.