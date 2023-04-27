Вооруженные сил РФ за минувшие сутки уничтожили на херсонском направлении четыре пусковые установки С-300, а также самоходную зенитную установку "Гепард" Вооруженных сил Украины с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет". При ударах погибли 14 военнослужащих ВСУ, 10 получили ранения, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"Вчера в районе города Херсона ударами беспилотных барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожены четыре пусковые установки С-300 и зенитная самоходная установка "Гепард", 14 военнослужащих ВСУ погибли, 10 ранило", - отметил он.
Этой ночью артиллерийским огнем в районе Ольговки ВС РФ уничтожили 120-мм минометный расчет с боекомплектом. При ударе пять военнослужащих ВСУ погибли, двое ранено.