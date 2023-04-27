Вооруженные сил РФ за минувшие сутки уничтожили на херсонском направлении четыре пусковые установки С-300, а также самоходную зенитную установку "Гепард" Вооруженных сил Украины с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет". При ударах погибли 14 военнослужащих ВСУ, 10 получили ранения, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.