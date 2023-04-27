Пушилин рассказал об успехах российских сил в Марьинке

Все позиции украинских войск в Марьинке перешли под огневой контроль российских сил, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Кроме того, по его словам, под контроль взято 50 из 59 марьинских кварталов, но ВСУ продолжают сопротивление и перебрасывают в город новые резервы.

Что касается марьинского направления, то из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений. Здесь мы можем говорить, что под огневым контролем, то есть в зоне видимости, находятся практически все позиции противника, поэтому, несмотря на его попытки оказывать сопротивление, продвигаемся вперед, — сказал Пушилин.