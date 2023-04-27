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Пушилин рассказал о контроле над большей частью Марьинки в ДНР

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о контроле российской армии 50 из 59 кварталов города Марьинки, передает РИА Новости.

Пушилин рассказал о контроле над большей частью Марьинки в ДНР
© Lenta.ru

«Что касается марьинского направления, то из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений», — заявил Пушилин.

Он добавил, что контроль на большей частью города позволяет держать под огневым контролем практически все оставшиеся позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

10 апреля врио главы ДНР заявил, что освобождение Марьинки затягивается из-за того, что украинская армия постоянно подтягивает резервы для того, чтобы удержать населенный пункт и помешать дальнейшему продвижению российских сил.

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