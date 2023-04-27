$81.63+0.0890.14+0.11

Российский дрон «Ланцет» уничтожил движущийся украинский ЗРК

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет» в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожил движущийся зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М1 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Российский дрон «Ланцет» уничтожил движущийся украинский ЗРК
© lenta.ru

Авторы канала уточнили, что дрон-камикадзе поразил украинский зенитно-ракетный комплекс на южном фронте.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский БПЛА «Ланцет» самым опасным дроном для украинской армии. «Очень полезный для уничтожения артиллерии», — высказался он.

Как объяснил военный эксперт Виктор Литовкин, бесшумная работа двигателя БПЛА затрудняет его обнаружение средствами украинской противовоздушной обороны (ПВО).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий