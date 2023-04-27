Российский дрон «Ланцет» уничтожил движущийся украинский ЗРК

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет» в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожил движущийся зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М1 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram -канал «Военкоры Русской весны».

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский БПЛА «Ланцет» самым опасным дроном для украинской армии. «Очень полезный для уничтожения артиллерии», — высказался он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.