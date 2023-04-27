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Министр обороны Украины Резников подтвердил, что у Киева заканчиваются ракеты для ПВО

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти израсходовали запасы ракет для советских систем противовоздушной обороны (ПВО), поэтому Киеву необходимо заменить их аналогами из западных стран. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Министр обороны Украины подтвердил, что у Киева заканчиваются ракеты для ПВО
© РИА Новости

"У нас есть система советская, к которой истощаются запасы ракет", - заявил он.

Он отметил, что Киев их не производит и из других стран получить не может. Поэтому, по его словам, необходимо заменять их западными системами ПВО. Резников добавил, что ключевая задача для Киева и его западных партнеров - обеспечение украинской армии необходимыми вооружениями и боеприпасами.

21 апреля он заявил, что Киев получил "зеленый свет" на работу с агентством НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA). Министр также подчеркнул, что Украина достигла "беспрецедентного уровня совместимости" с НАТО и де-факто стала "частью пространства безопасности Североатлантического союза". Резников выразил надежду, что это решение ускорит политические шаги по интеграции Украины в НАТО.

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