Министр обороны Украины подтвердил, что у Киева заканчиваются ракеты для ПВО

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти израсходовали запасы ракет для советских систем противовоздушной обороны (ПВО), поэтому Киеву необходимо заменить их аналогами из западных стран. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"У нас есть система советская, к которой истощаются запасы ракет", - заявил он.

Он отметил, что Киев их не производит и из других стран получить не может. Поэтому, по его словам, необходимо заменять их западными системами ПВО. Резников добавил, что ключевая задача для Киева и его западных партнеров - обеспечение украинской армии необходимыми вооружениями и боеприпасами.