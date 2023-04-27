Создатель допустил модификацию винтовки Чукавина

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) допускает модификацию, если на это поступит соответствующий запрос от Минобороны России. Об этом ТАСС сообщил создатель СВЧ конструктор Андрей Чукавин.

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По его словам, возможно создание компактной модификации винтовки, предназначенной для боев в городских условиях. Чукавин отметил, что в настоящее время в западных странах начали появляться винтовки с укороченным стволом, что приводит к возникновению недостатков — уменьшению начальной скорости пули и снижению бронепробиваемости.

«Нужно спрашивать Министерство обороны. Если возникнет потребность в такой модернизации, мы ее можем провести, в том числе путем укорачивания ствола. Однако, повторюсь, необходимо будет искать компромиссное решение между начальной скоростью пули и бронепробиваемостью», — сказал специалист.

В феврале президент группы компаний Калашников Алан Лушников заявил, что одноименный концерн получил положительные отзывы об использовании снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) от подразделений, которые принимают участие в СВО.