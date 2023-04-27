$81.63+0.0890.14+0.11

Создатель допустил модификацию винтовки Чукавина

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) допускает модификацию, если на это поступит соответствующий запрос от Минобороны России. Об этом ТАСС сообщил создатель СВЧ конструктор Андрей Чукавин.

Создатель допустил модификацию винтовки Чукавина
© Lenta.ru

По его словам, возможно создание компактной модификации винтовки, предназначенной для боев в городских условиях. Чукавин отметил, что в настоящее время в западных странах начали появляться винтовки с укороченным стволом, что приводит к возникновению недостатков — уменьшению начальной скорости пули и снижению бронепробиваемости.

«Нужно спрашивать Министерство обороны. Если возникнет потребность в такой модернизации, мы ее можем провести, в том числе путем укорачивания ствола. Однако, повторюсь, необходимо будет искать компромиссное решение между начальной скоростью пули и бронепробиваемостью», — сказал специалист.

В феврале президент группы компаний Калашников Алан Лушников заявил, что одноименный концерн получил положительные отзывы об использовании снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) от подразделений, которые принимают участие в СВО.

Тогда же Лушников сообщил, что «Калашников» начал серийное производство снайперской винтовки Чукавина, которая прошла государственные испытания.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий