Госдеп США одобрил закупку Норвегией обеспечения для военных самолетов C-130J

Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил вероятную продажу Норвегии оборудования и нужного обеспечения для военно-транспортных самолетов C-130J. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные управления по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.

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Речь о сумме в 166 млн долларов. "Госдепартамент в рамках продажи оружия и военной техники иностранным государствам принял решение об одобрении возможной продажи правительству Норвегии материльно-технического обеспечения и услуг для C-130J...", - уточнили в военном ведомстве.