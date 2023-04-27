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Госдеп США одобрил закупку Норвегией обеспечения для военных самолетов C-130J

Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил вероятную продажу Норвегии оборудования и нужного обеспечения для военно-транспортных самолетов C-130J. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные управления по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.

Госдеп США одобрил закупку Норвегией обеспечения для военных самолетов C-130J
© USAF

Речь о сумме в 166 млн долларов. "Госдепартамент в рамках продажи оружия и военной техники иностранным государствам принял решение об одобрении возможной продажи правительству Норвегии материльно-технического обеспечения и услуг для C-130J...", - уточнили в военном ведомстве.

Как объясняется, управление по сотрудничеству в области безопасности предоставило требуемую сертификацию. Кроме того, уже оповещен американский Конгресс о вероятности данной продажи. Ранее конгрессмен Пол Госар призвал США ввести мораторий на иностранную помощь из-за Украины. Также допускалось, что США могут прекратить военную помощь Украине.

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