На Украине сообщили о невозможности наступления ВСУ из-за нехватки оружия

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил о невозможности наступления ВСУ из-за нехватки оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 километров. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

По его словам, на Украине «все понимают, что ударная группировка должна быть минимум в 100 тысяч человек».

«Все разведки говорят, что не готова Украина. Надо хотя бы минимум 200 танков, где-то 300-400 БМП, БТР, HIMARS, артиллерии, снарядов. <…> Плюс надо обязательно ракеты, бьющие на 150 километров», — подчеркнул Соскин.

18 апреля опрошенные газетой El País военные эксперты предрекли ВСУ невиданные препятствия при попытке наступления. Как утверждают журналисты, украинские войска столкнутся с продуманными инженерными укреплениями, каких не строили в Европе уже на протяжении 80 лет. Специалисты также предрекли Украине колоссальные потери в технике и живой силе.

В свою очередь, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба оценил эффективность предстоящего контрнаступления ВСУ. По его мнению, бойцы смогут вернуть республике все утраченные территории. Он добавил, что Киев намерен ускорить подготовку с точки зрения военной техники, вооружения и амуниции, чтобы контрнаступление прошло эффективнее.