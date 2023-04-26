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ЕС снова не смог договориться о совместных закупках боеприпасов для ВСУ

Страны Евросоюза в очередной раз не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины. Об этом польской радиостанции RMF FM сообщил дипломат ЕС.

ЕС снова не смог договориться о совместных закупках боеприпасов для ВСУ
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«Поставки боеприпасов из ЕС в Украину становятся все более неловкими. Послы Евросоюза не пришли к соглашению по данному вопросу и неизвестно, удастся ли им достичь компромисса в пятницу, 28 апреля», — сказал дипломат.

В RMF FM напомнили, что страны ЕС обещали передать Киеву один миллион патронов до конца 2023 года со своих складов и с помощью совместных закупок. При этом первый вариант продвигается со скоростью «улитки», поскольку на сегодняшний день Евросоюз отправил Украине менее 40 патронов со своих складов. А второй сценарий и вовсе не сдвинется с мертвой точки.

Главным препятствием на пути совместных закупок стала Франция, которая блокирует их, требуя сделать цепочки производства патронов исключительно европейскими.

Следующее голосование по данному вопросу состоится в пятницу, 28 апреля. Однако председательствующая сейчас в ЕС Швеция заявила, что не станет выносить его на повестку дня, если не будет уверена, что все 27 стран поддержат его.

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