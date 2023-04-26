$81.63+0.0890.14+0.11

В МИД Украины подтвердили весеннее контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ состоится весной, но конкретная дата начала активных действий будет оставаться в секрете. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что весеннее контрнаступление ВСУ состоится
© globallookpress.com

«Контрнаступление ВСУ намечено на весну этого года», — передает слова Кулебы итальянский телеканал Sky Tg24. Он подчеркнул, что конкретная дата начала наступления останется в секрете, чтобы не предоставлять лишней информации для российской разведки. В ВСУ сейчас идет масштабная подготовка войск, которая должна позволить Украине провести мощное контрнаступление с целью возврата всех утраченных территорий, заключил Кулеба.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» спрогнозировал начало украинского наступления после 2 мая. По его словам, к этому времени дожди на Украине должны прекратиться, а почва подсохнуть, что даст благоприятные условия для наступления украинских войск. По мнению военного журналиста Александра Шарковского, провал наступления ВСУ может сказаться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада, передает Life.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий