Глава МИД Украины Кулеба заявил, что весеннее контрнаступление ВСУ состоится

«Контрнаступление ВСУ намечено на весну этого года», — передает слова Кулебы итальянский телеканал Sky Tg24. Он подчеркнул, что конкретная дата начала наступления останется в секрете, чтобы не предоставлять лишней информации для российской разведки. В ВСУ сейчас идет масштабная подготовка войск, которая должна позволить Украине провести мощное контрнаступление с целью возврата всех утраченных территорий, заключил Кулеба.