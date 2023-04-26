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28 минут назад

24ur: Словения тайно поставила Украине 20 бронемашин Valuk

Российская Газета

Украина в апреле получила от Словении 20 легких колесных бронемашин Valuk в режиме полной секретности. Машины предназначены для транспортировки пехоты и, по данным словенского издания 24ur, готовятся для ожидаемого контрнаступления ВСУ.

- Наши источники подтвердили нам, что транспортировка в Украину была завершена на этой неделе в полной тайне. Сама операция длилась несколько месяцев, а именно бронетранспортеры нужно было подготовить, обслужить и организовать транспортировку, - отмечает издание.

Бронемашины Valuk с помощью транспортного самолета доставили в логистический центр в Польше или Словакии, откуда их переместили на подконтрольную Киеву территорию.

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В Минобороны Словении отметили, что не дают комментариев по поводу военной помощи Украине, а все решения о ней не являются публичными.

Легкая колесная бронемашина Valuk – это модернизированная версия австрийского Pandur I. На вооружении у них стоит 40-мм автоматическая гранатометная система либо 12,7-мм пулемет. Техника может вместить до 6 пассажиров. Радиус действия бронемашин оценивается в 700 километров по дорогам и в 300 километров по бездорожью.

Ранее сообщалось, что Словения отправила Украине партию своих танков M-55S. Их защиту в ВСУ доработали, установив элементы динамической брони.

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