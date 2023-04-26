Борисов раскрыл главное требование к новой сверхтяжелой ракете
Многоразовость является обязательным требованием при создании новой российской сверхтяжелой ракеты. Такое заявление сделал гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает «РИА Новости».
По его словам, многоразовость позволит «удешевить эти услуги».
«Это будет обязательное требование при создании этого носителя», — сказал Борисов во время просветительного марафона общества «Знание».
Гендиректор «Роскосмоса» отметил, что при конструировании ракеты могут быть использованы наработки по многоразовой ракете легкого класса «Амур-СПГ», работа по которой сейчас ведется в России.
Ранее Борисов сообщал, что проектирование ракеты сверхтяжелого класса планируют возобновить в РФ в 2024 году. Соответствующую программу уже сверстали и отправили на согласование.