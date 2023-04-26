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Борисов раскрыл главное требование к новой сверхтяжелой ракете

Многоразовость является обязательным требованием при создании новой российской сверхтяжелой ракеты. Такое заявление сделал гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает «РИА Новости».

Борисов раскрыл главное требование к новой сверхтяжелой ракете
© CC BY 4.0 / Правительство Российской Федерации

По его словам, многоразовость позволит «удешевить эти услуги».

«Это будет обязательное требование при создании этого носителя», — сказал Борисов во время просветительного марафона общества «Знание».

Гендиректор «Роскосмоса» отметил, что при конструировании ракеты могут быть использованы наработки по многоразовой ракете легкого класса «Амур-СПГ», работа по которой сейчас ведется в России.

Ранее Борисов сообщал, что проектирование ракеты сверхтяжелого класса планируют возобновить в РФ в 2024 году. Соответствующую программу уже сверстали и отправили на согласование.

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