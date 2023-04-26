В США призвали РФ возобновить участие в СНВ-3
Вашингтон хочет, чтобы Россия возобновила участие в СНВ-3 и согласилась обсудить условия нового договора. Об этом сообщила руководитель нацуправления ядерной безопасности при Минэнерго США Джилл Хруби. Ее слова приводит «РИА Новости».
Хруби отметила, что США «многое потеряли» от приостановки участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений «с точки зрения стабилизирующих механизмов».
«Поэтому мы бы, несомненно, хотели, чтобы они вернулись к соблюдению СНВ-3 и начали обсуждение нового договора, который бы ограничил количество ядерных вооружений», — добавила она.
Напомним, что РФ приостановила участие в договоре в конце февраля 2023 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что страна может возобновить в нем свое участие, но только после того, как «поймет амбиции Франция и Великобритания в этом вопросе и оценит совокупный ударный потенциал НАТО».