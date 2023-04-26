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В США призвали РФ возобновить участие в СНВ-3

Вашингтон хочет, чтобы Россия возобновила участие в СНВ-3 и согласилась обсудить условия нового договора. Об этом сообщила руководитель нацуправления ядерной безопасности при Минэнерго США Джилл Хруби. Ее слова приводит «РИА Новости».

В США призвали РФ возобновить участие в СНВ-3
© РИА Новости

Хруби отметила, что США «многое потеряли» от приостановки участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений «с точки зрения стабилизирующих механизмов».

«Поэтому мы бы, несомненно, хотели, чтобы они вернулись к соблюдению СНВ-3 и начали обсуждение нового договора, который бы ограничил количество ядерных вооружений», — добавила она.

Напомним, что РФ приостановила участие в договоре в конце февраля 2023 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что страна может возобновить в нем свое участие, но только после того, как «поймет амбиции Франция и Великобритания в этом вопросе и оценит совокупный ударный потенциал НАТО».

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