В США призвали РФ возобновить участие в СНВ-3

Вашингтон хочет, чтобы Россия возобновила участие в СНВ-3 и согласилась обсудить условия нового договора. Об этом сообщила руководитель нацуправления ядерной безопасности при Минэнерго США Джилл Хруби. Ее слова приводит «РИА Новости».

«Поэтому мы бы, несомненно, хотели, чтобы они вернулись к соблюдению СНВ-3 и начали обсуждение нового договора, который бы ограничил количество ядерных вооружений», — добавила она.

Напомним, что РФ приостановила участие в договоре в конце февраля 2023 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что страна может возобновить в нем свое участие, но только после того, как «поймет амбиции Франция и Великобритания в этом вопросе и оценит совокупный ударный потенциал НАТО».