В России предупредили о рисках поставки Украине снарядов с обедненным ураном

«Снаряды с обедненным ураном впервые применялись США во время "Бури в пустыне" в 1991 году, во время "Иракской свободы" в 2003. Применялись и танковые боеприпасы, и снаряды меньшего калибра, — сказал депутат. — Опасность здесь в том, что, несмотря на невысокую радиоактивность, у обедненного урана длительный период полураспада. Если говорить про большие дозировки, то это уже тяжелые металлы, которые вызывают заражение почвы, сказываются на здоровье животных и людей».



Швыткин подчеркнул, что от снарядов с обедненным ураном страдают и военные с обеих сторон, и мирное население. В Югославии, в Ираке, где применялось такое оружие, по словам политика, в несколько раз выросло число случаев детской смертности, лейкемии. Парадоксальным кажется и то, что снаряды с обедненным ураном будут использоваться Украиной на тех территориях, которые страна считает своими.



«Заложниками в итоге становятся простые люди и земля, на которой они обитают. Получается так, что с одной стороны Украина, западные страны говорят о гуманности, а с другой — совершают тяжкое преступление», — заключил Швыткин.