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22 минуты назад

В России предупредили о рисках поставки Украине снарядов с обедненным ураном

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Снаряды с обедненным ураном наносят тяжелейший урон мирному населению, окружающей среде, животному миру, а также военнослужащим, причем, даже тем, которые используют подобное оружие. В итоге жертвами поставок британских снарядов с обедненным ураном станут сами украинцы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

В России предупредили о рисках поставки Украине снарядов с обедненным ураном
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Снаряды с обедненным ураном впервые применялись США во время "Бури в пустыне" в 1991 году, во время "Иракской свободы" в 2003. Применялись и танковые боеприпасы, и снаряды меньшего калибра, — сказал депутат. — Опасность здесь в том, что, несмотря на невысокую радиоактивность, у обедненного урана длительный период полураспада. Если говорить про большие дозировки, то это уже тяжелые металлы, которые вызывают заражение почвы, сказываются на здоровье животных и людей».

Швыткин подчеркнул, что от снарядов с обедненным ураном страдают и военные с обеих сторон, и мирное население. В Югославии, в Ираке, где применялось такое оружие, по словам политика, в несколько раз выросло число случаев детской смертности, лейкемии. Парадоксальным кажется и то, что снаряды с обедненным ураном будут использоваться Украиной на тех территориях, которые страна считает своими.

«Заложниками в итоге становятся простые люди и земля, на которой они обитают. Получается так, что с одной стороны Украина, западные страны говорят о гуманности, а с другой — совершают тяжкое преступление», — заключил Швыткин.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил переданные Великобританией Украине снаряды с обедненным ураном с сотнями «мини-Чернобылей».

Ранее стало известно, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. В Лондоне также подчеркнули, что у страны нет обязательств производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта

Армия,Юрий Швыткин,Николай Азаров,Госдума,
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