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13 минут назад

На Украине заявили о тихо идущем контрнаступлении

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Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила о тихо идущем контрнаступлении, которое постепенно достигает своих целей. Выступление политика прошло в эфире телеканала «Мы — Украина».

На Украине заявили о тихо идущем контрнаступлении
Фото: lenta.rulenta.ru

«Контрнаступление уже тихонечко идет, такими небольшими, но уверенными шагами», — сказала Гуменюк. По ее словам, мощности Российской армии постепенно уничтожаются, исчезают склады с боеприпасами, взрываются пункты сосредоточения техники.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пойдут в контрнаступление после 2 мая. По его словам, начать активные действия сейчас украинской армии мешают погодные условия.

Временный командир бригады «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) Богдан Кротевич между тем заявил о желании сыграть решающую роль в контрнаступлении Украины. Бригада пытается восстановиться после тяжелых боевых потерь и для этого командиры надеются набрать в нее 6500 новых бойцов.

Армия,Евгений Пригожин,
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