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Освобожденные из плена российские военнослужащие пообщались с родными

Освобожденные из плена российские военнослужащие смогли пообщаться с родными по телефону. Кадры публикует Минобороны России.

Освобожденные из плена российские военнослужащие пообщались с родными
© Минобороны России

«Все нормально, скажи всем», - успокоил родственников один из пленных в видеозаписи от МО РФ.

Сегодня с территории, подконтрольной киевскому режиму, было возвращено 40 российских военнопленных. Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, в плену им грозила смертельная опасность.

Военно-транспортная авиация ВКС России доставит освобожденных военнослужащих в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.

При этом бойцам уже оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

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