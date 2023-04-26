Турция призвала Запад объединить усилия для начала переговоров по Украине

Анкара призывает страны Запада объединить усилия для начала мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине . Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын , передает ТАСС .

Калын подчеркнул, что необходимо «мобилизовать все средства и возможности для завершения боевых действий на Украине». Он отметил, что продолжение, развитие и углубление этого конфликта приведет только к глобальной катастрофе.