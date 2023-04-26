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39 минут назад

Турция призвала Запад объединить усилия для начала переговоров по Украине

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Анкара призывает страны Запада объединить усилия для начала мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает ТАСС.

Турция призвала Запад объединить усилия для начала переговоров по Украине
Фото: lenta.rulenta.ru

Калын подчеркнул, что необходимо «мобилизовать все средства и возможности для завершения боевых действий на Украине». Он отметил, что продолжение, развитие и углубление этого конфликта приведет только к глобальной катастрофе.

«Чтобы это предотвратить, давайте объединим все наши силы для обеспечения мира и переговоров. Давайте попытаемся объединить стороны с перспективой, ориентированной на мир, а не на войну», — сообщил представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее стало известно, что Эрдоган запланировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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