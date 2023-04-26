На Украине назвали последствия сдачи Артемовска

Сдача Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут) украинскими войсками приведет к обвалу фронта. Такие последствия отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов назвал в эфире телеканала «Первый».

Он подчеркнул, что Артемовск является «важным стратегическим пунктом» для ВСУ, в результате отступления из которого украинская армия «может очень быстро дойти до западных границ» республики.