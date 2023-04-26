Генерал ВСУ заявил о невозможности перехватить российские бомбардировщики
Сбить российскую бомбардировочную авиацию, которая применяет фугасные авиабомбы, не входя в зону противовоздушной обороны (ПВО), крайне трудно из-за прикрытия российских истребителей. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Наев, его слова приводит портал «Страна.ua».
Наев уточнил, что российские бомбардировщики прикрывают истребители Су-30 и Су-35, способные уничтожить украинские перехватчики еще до приближения на дистанцию пуска ракеты класса «воздух-воздух».
«Это яркий пример того, как противник использует преимущество в авиации, поскольку применяет эти бомбы без вхождения в зону действий нашего ПВО», — сказал генерал, уточнив, что западные самолеты на службе Киева могли бы изменить ситуацию.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая. По его словам, к этому моменту погодные условия позволят Киеву проводить такие операции.