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Генерал ВСУ заявил о невозможности перехватить российские бомбардировщики

Сбить российскую бомбардировочную авиацию, которая применяет фугасные авиабомбы, не входя в зону противовоздушной обороны (ПВО), крайне трудно из-за прикрытия российских истребителей. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Наев, его слова приводит портал «Страна.ua».

Генерал ВСУ заявил о невозможности перехватить российские бомбардировщики
© Lenta.ru

Наев уточнил, что российские бомбардировщики прикрывают истребители Су-30 и Су-35, способные уничтожить украинские перехватчики еще до приближения на дистанцию пуска ракеты класса «воздух-воздух».

«Это яркий пример того, как противник использует преимущество в авиации, поскольку применяет эти бомбы без вхождения в зону действий нашего ПВО», — сказал генерал, уточнив, что западные самолеты на службе Киева могли бы изменить ситуацию.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая. По его словам, к этому моменту погодные условия позволят Киеву проводить такие операции.

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