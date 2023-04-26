Танк Армата Т-14: чем уникален и на что способен этот танк

Источники российских СМИ сообщили, что российские силы начали применять в зоне спецоперации танки Армата Т-14. «Рамблер» рассказал, какими возможностями обладает танк Армата Т-14.

Танк Армата: история создания

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Танк Армата Т-14 - одна из новейших российских разработок, для создания этого танка были использованы лучшие технологии и мощное оружие.

«Армату» создавали на замену танкам Т-72 и Т-90, которые давно стоят на вооружении и множество раз модернизировались.

Разработан новый танк был Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения и корпорацией «Уралвагонзавод», находящимися в Нижнем Тагиле.

К работе над «Арматой» российские специалисты приступили в 2010 году, взяв за основу проект Т-95. Т-14 был создан на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Впервые его показали широкой публике на параде Победы в 2015 году.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, заявили, что зарубежных аналогов Т-14 не существует, а все его компоненты - отечественные.

Характеристика танка Армата

Т-14 состоит из:

Силовой установки (двигатель и трансмиссия) сзади;

Боевого отсека (башня, боекомплект и устройство автоматического заряжания) в середине;

Помещения для экипажа с приборами в передней части.

Параметры: Длина корпуса - 8732 миллиметра;

Длина с пушкой - 10 800 миллиметров;

Ширина - 3900 миллиметров;

Высота - 2700 миллиметров;

Вес - 48 тонн.

Основа танка - тяжелая гусеничная платформа-трансформер.

Двигатель - дизельный Х-образный 12-цилиндровый мощностью от 1100 до 1600 лошадиных сил;

Расход топлива - около ста литров на сто километров.

Максимальная скорость на дороге - сто километров в час, по бездорожью - 70 километров в час.

Танк обеспечен композитной многослойной броней, выдерживающей попадания противотанковых управляемых ракет 152-миллиметрового калибра и 122-миллиметровых бронебойных подкалиберных снарядов.

У башни танка двухслойная броня. Первый, основной слой создан по технологии, снижающей массу, но повышающей непробиваемость, второй слой представляет собой противоосколочный кожух. Между слоями брони поместили большинство датчиков.

Уровень защиты танка повышают бронированные стенки, разделяющие отсеки двигателя, бензобака и хранения боеприпасов. Экипаж также защищен бронированной капсулой.

Все вышеперечисленное - пассивная защита. Танк также обладает активной защитой:

Системой «Афганит», которая перехватывает боеприпасы с помощью радио-оптических радаров и сбивает их из дробовиков на расстоянии в 15-20 метров. Также «Афганит» способен блокировать лазерное наведение, выстреливая дымовой завесой. Башня танка автоматически поворачивается к летящему снаряду максимально защищенной частью.

Комплексом «Малахит», защищающим от бронебойных снарядов и ракет. На броне танка установлены модули, взрывающиеся при приближении боеприпасов противника.

Гусеницы «Арматы» защищены резиновыми «антипрокольными» пластинами.

Вооружения «Арматы»:

Основное орудие - 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М с автоматической системой заряжания. Стреляет кумулятивными и осколочно-фугасными, а также противоброневыми ракетами «Армата»;

Зенитный пулемет калибра 12,7 миллиметра с дистанционным управлением и дальностью поражения целей в воздухе до 1,5 километра;

Противопехотный пулемет калибра 7,62 миллиметра, спаренный с пушкой.

Дальность стрельбы пушки Т-14 составляет около семи километров (при стрельбе снарядами) и более 12 километров (при стрельбе противотанковыми ракетами).

Также «Армата» оснащена системой оптического и термального обнаружения целей.

Танк Армата: особенности

РИА Новости называет основным отличием «Арматы» в сравнении с другими боевыми машинами пустую башню - весь обзор в Т-14 обеспечивают датчики и камеры, а не люди. Экипаж, состоящий из командира, наводчика и водителя, размещен в просторном боевом отделении. В отделении установлены мониторы, а также планшеты и панели управления для ведения огня.

Инженер-конструктор «Уралвагонзавода» из группы Денис Мякенский рассказывал, что ездил и на Т-72, и на Т-90, и на Т-14, но в «Армате» полностью терялось ощущение танка.

«Как будто находишься на космическом корабле в окружении мониторов, на которые выводится вся информация с датчиков», - отмечал инженер.

РИА Новости подчеркивает, что танк создавался для участия в сетецентрических боевых действиях: когда машина воюет не одна, а в составе группы, участники которой постоянно взаимодействуют друг с другом. Такая группа, к примеру, может состоять из вертолетов, танков, боевых машин пехоты и систем автоматизированного управления.

Бывший офицер американской армии Брент Иствуд в своем материале для 19fortyfive заявил, что основное орудие Т-14 может стрелять противотанковыми ракетами, предназначенными для пробития брони современных танков противника, таких как американские M1A2 Abrams и немецкие Leopard 2 (ранее их начали поставлять Украине). Также Иствуд обратил внимание, что у «Арматы» есть динамическая защита, усиливающая броню.

Танк «Армата» и спецоперация на Украине

25 апреля 2023 года РИА Новости сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что армия РФ начала использовать Танк Армата Т-14 в зоне спецоперации. Собеседник агентства заявил, что «Арматы» используют для ведения огня по украинским позициям, но в прямых штурмовых действиях танки пока участия не принимали.