Рогов сообщил об ускорении ВСУ переброски сил на запорожское направление под Орехов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) интенсифицировали переброску личного состава и техники на запорожское направление в район города Орехов. Об этом сообщил в ночь на четверг председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Противник несколько часов подряд ведет переброску личного состава и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее - в сторону фронта (район г. Орехов), - написал он в своем Telegram-канале. - С наступлением темноты движение интенсифицировано".
По информации Рогова, "средства объективного контроля фиксируют грузовики, тенты, лафеты орудий и транспорт с боеприпасами". При этом в обратном направлении "следуют одиночные бензовозы", отметил он, подчеркнув, что "ранее в сутки в ночное время проходило не более двух-трех единиц тяжелой гусеничной техники".
В среду он рассказал ТАСС, что ВСУ перебрасывают в район Орехова и Гуляйполя три бригады: 46-ю десантно-штурмовую, 116-ю и 118-ю территориальной обороны. Эти бригады перебрасываются в дополнение к уже имеющимся 12 тыс. боевиков в этом районе, добавил Рогов.