Рогов сообщил об ускорении ВСУ переброски сил на запорожское направление под Орехов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) интенсифицировали переброску личного состава и техники на запорожское направление в район города Орехов. Об этом сообщил в ночь на четверг председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Противник несколько часов подряд ведет переброску личного состава и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее - в сторону фронта (район г. Орехов), - написал он в своем Telegram-канале. - С наступлением темноты движение интенсифицировано".

По информации Рогова, "средства объективного контроля фиксируют грузовики, тенты, лафеты орудий и транспорт с боеприпасами". При этом в обратном направлении "следуют одиночные бензовозы", отметил он, подчеркнув, что "ранее в сутки в ночное время проходило не более двух-трех единиц тяжелой гусеничной техники".