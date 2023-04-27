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Рогов сообщил об ускорении ВСУ переброски сил на запорожское направление под Орехов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) интенсифицировали переброску личного состава и техники на запорожское направление в район города Орехов. Об этом сообщил в ночь на четверг председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов сообщил об ускорении ВСУ переброски сил на запорожское направление под Орехов
© EPA

"Противник несколько часов подряд ведет переброску личного состава и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее - в сторону фронта (район г. Орехов), - написал он в своем Telegram-канале. - С наступлением темноты движение интенсифицировано".

По информации Рогова, "средства объективного контроля фиксируют грузовики, тенты, лафеты орудий и транспорт с боеприпасами". При этом в обратном направлении "следуют одиночные бензовозы", отметил он, подчеркнув, что "ранее в сутки в ночное время проходило не более двух-трех единиц тяжелой гусеничной техники".

В среду он рассказал ТАСС, что ВСУ перебрасывают в район Орехова и Гуляйполя три бригады: 46-ю десантно-штурмовую, 116-ю и 118-ю территориальной обороны. Эти бригады перебрасываются в дополнение к уже имеющимся 12 тыс. боевиков в этом районе, добавил Рогов.

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