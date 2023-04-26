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Пригожин заявил, что в Артемовске идет кровавая битва

Кровавая битва идет в Артемовске (украинское название - Бахмут), в город подтянулось много наемников, говорящих по-польски.

Пригожин заявил о кровавой битве в Артемовске
© ТАСС

Об этом заявил в среду основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Сегодня в Бахмут уже вкидываются хорошо подготовленные подразделения противника, целыми днями польская речь, если я раньше говорил, что наемников мало, то сейчас их огромное количество, украинский спецназ, идет кровавейшая битва", - отметил Пригожин, чьи слова приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

"Нас еще [в Артемовске] хватит недели на две-три, пока последний патрон остается в автоматном рожке", - указал он, еще раз подчеркнув важность прикрытия флангов.

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