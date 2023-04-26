Пригожин заявил о кровавой битве в Артемовске

Кровавая битва идет в Артемовске (украинское название - Бахмут), в город подтянулось много наемников, говорящих по-польски.
Об этом заявил в среду основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Сегодня в Бахмут уже вкидываются хорошо подготовленные подразделения противника, целыми днями польская речь, если я раньше говорил, что наемников мало, то сейчас их огромное количество, украинский спецназ, идет кровавейшая битва", - отметил Пригожин, чьи слова приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.
"Нас еще [в Артемовске] хватит недели на две-три, пока последний патрон остается в автоматном рожке", - указал он, еще раз подчеркнув важность прикрытия флангов.