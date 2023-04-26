Пригожин заявил о кровавой битве в Артемовске

"Сегодня в Бахмут уже вкидываются хорошо подготовленные подразделения противника, целыми днями польская речь, если я раньше говорил, что наемников мало, то сейчас их огромное количество, украинский спецназ, идет кровавейшая битва", - отметил Пригожин, чьи слова приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.