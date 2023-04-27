Пушилин усомнился в начале контрнаступления Украины в начале мая

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин высказал мнение, что государства Запада пытаются принудить Украину начать контрнаступление, чтобы отработать полученное финансирование. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Будет контрнаступление или нет — я здесь придерживаюсь мнения, что даже если украинский режим не захочет и даже если будет осознание провальности этих действий, то его заставят», — сказал Пушилин, добавив, что Украина сейчас «управляется извне».

По его словам, речь идет об очень серьезном финансировании, как со стороны США, так и со стороны ряда стран Европы. Поэтому полученные средства нужно «отрабатывать», отметил политик.

При этом Пушилин усомнился в том, что Киев попытается начать контрнаступление в начале мая.

Ранее стало известно, что Украина намерена к концу апреля подготовить 12 бригад численностью около 4 тысяч военных в каждой, чтобы в мае начать свое контрнаступление.