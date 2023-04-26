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NBC: атомные подлодки США впервые за 40 лет пришвартуются в Южной Корее

Американские атомные подводные лодки пришвартуются в Южной Корее впервые за 40 лет, сообщает NBC News. Как пишет СМИ, впервые с 1980-х США отправят в Южную Корею свои подлодки в рамках нового соглашения, которое "продемонстрирует приверженность Вашингтона защите Сеула от растущих ядерных угроз со стороны Северной Кореи".

Атомные подводные лодки США впервые за 40 лет пришвартуют в Южной Корее
© globallookpress.com

"По словам высокопоставленных чиновников администрации, план размещения подлодок с баллистическими ракетами в Южной Корее представляет собой попытку сделать сдерживание США режима [лидера Северной Кореи] Ким Чен Ына "более заметным", - говорится в статье.

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26 апреля в Вашингтоне состоится саммит президентов США и Кореи Джо Байдена и Юн Сок Еля, по итогам которого будет объявлено о шагах по укреплению сдерживания ядерных амбиций КНДР. Сообщалось также, что Байден намерен обсудить с Юн Сок Елем вопрос дальнейшей помощи Сеула Киеву.

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