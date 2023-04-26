Совфед одобрил закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса с 2014 года

Сенаторы Совета Федерации одобрили закон, который наделяет статусом ветерана боевых действий ополченцев республик Донбасса с 2014 года. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, статусы инвалида и ветерана боевых действий будет присваиваться в том числе и лицам, принимавшим участие в боях на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ДНР) в период с 12 мая 2014 года.

Кроме того, законопроект предусматривает присвоение статуса ветерана гражданам, заключившим контракт с организациями, которые содействуют выполнению задач российских Вооруженных сил в ходе спецоперации в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Соответствующие поправки были внесены во время рассмотрения документа Госдумой во втором чтении.