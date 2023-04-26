В граничащем с Украиной российском регионе экскаватор обстреляли из минометов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из минометов обстреляли экскаватор в Белгородской области . Об этом сообщает Mash в Telegram -канале.

По информации издания, рядом с экскаватором разорвалось восемь мин 120-миллиметрового калибра. Пострадал водитель, который находился внутри экскаватора, — его доставили в больницу с ранениями различной степени тяжести.