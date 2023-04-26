В граничащем с Украиной российском регионе экскаватор обстреляли из минометов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) из минометов обстреляли экскаватор в Белгородской области. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.
По информации издания, рядом с экскаватором разорвалось восемь мин 120-миллиметрового калибра. Пострадал водитель, который находился внутри экскаватора, — его доставили в больницу с ранениями различной степени тяжести.
Предварительно, ВСУ вели обстрел граничащего с Украиной российского региона из села Порозок Сумской области.