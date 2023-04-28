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ТСН: в Киеве, Днепре, Полтавской и Николаевской областях прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Киеве и нескольких областях Украины. По данным украинского телеканала ТСН, взрывы слышны в Киеве, Кременчуге, Днепре, в Киевской, Николаевской, Полтавской, а также Черкасской областях.

ТСН: в Киеве, Днепре, Полтавской и Николаевской областях прогремели взрывы
© Shutterstock

Ранее в регионах была объявлена воздушная тревога. 10 октября российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России.

О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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