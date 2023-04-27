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В Британии призвали объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией

В Британии потребовали объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией
© РИА Новости

Межпартийная группа парламента Великобритании по Судану призвала объявить частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» террористической организацией и «ввести целевые санкции». Об этом сообщает The Telegraph.

Британские депутаты обвинили ЧВК «Вагнер» в подготовке войск в Судане, поставках оружия воюющим сторонам, а также распространении дезинформации. По их словам, власти страны должны расследовать российского влияние в Дарфуре, Судане и по всему Сахелю.

Депутаты считают, что бенефициарами поддержки со стороны ЧВК «Вагнер» являются командующий Силами быстрого реагирования Мухаммад Дагло и представитель официальной власти Абдель Фаттах аль-Бурхан.

В докладе британских депутатов говорится, что военная компания была активна в Судане еще до государственного переворота, который произошел в 2021 году. По их словам, представители ЧВК «Вагнер» распространяли в стране дезинформацию и пропагандировали антидемократические идеи.

17 апреля офис украинского генерального прокурора предъявил ЧВК «Вагнер» обвинение в посягательстве на территориальную целостность республики. До этого сообщалось, что Европейский союз расширил черный список в отношении России и внес в него ЧВК «Вагнер».

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