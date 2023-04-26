В Британии потребовали объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Британские депутаты выступили с призывом объявить российскую ЧВК "Вагнер" террористической организацией в связи с деструктивной ролью, которую она якобы играет в Судане, области Дарфур и регионе Сахель на стыке границ Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Доклад с адресованными правительству королевства рекомендациями межпартийной парламентской группы по Судану и Южному Судану, которую возглавляет бывшая замглавы Форин оффиса (2021-2022) Вики Форд, был представлен в среду.

"Соединенному Королевству следует оценить последствия деятельности группы Вагнера и российское влияние в Дарфуре, Судане и Сахеле. Необходимо объявить группу Вагнера террористической организацией и ввести целевые санкции", - говорится в документе.

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Депутаты также призвали провести расследование ситуации с экспортом золота из Судана, в частности установить, на что идут доходы от его продажи, и рассмотреть вопрос о мерах для предотвращения его незаконного использования.

Авторы доклада, опиравшиеся на оценки экспертов, материалы журналистских расследований и свидетельства местных жителей, утверждают, что бойцы российской ЧВК занимались подготовкой суданских военных до того, как в 2018 году в стране начались массовые протесты, а перед военным переворотом, осуществленным в октябре 2021 года, якобы способствовали распространению дезинформации.

Межпартийные парламентские группы не обладают официальным статусом и формируются членами обеих палат британского парламента, которых объединяет интерес к той или иной теме. Члены группы по Судану и Южному Судану взяли на себя обязательство подготовить подробный доклад о ситуации и росте насилия в регионе в последние несколько лет с целью повлиять на политику консервативного правительства Риши Сунака, которому Форд в среду передала копию документа.

21 апреля основатель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что ЧВК не поддерживает никого из участников конфликта в Судане, а любые вопросы на этот счет являются провокациями. Ранее он отмечал, что в этой стране уже более двух лет нет ни одного бойца "Вагнера". 20 апреля глава сил быстрого реагирования (спецназа) Судана Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) также опроверг утверждения западных СМИ об участии ЧВК "Вагнер" в конфликте на стороне спецназа.

Евгений Пригожин находится под британскими санкциями с 2020 года, однако саму ЧВК Лондон пока официально не объявлял преступной или террористической группировкой.

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