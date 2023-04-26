The Sun назвала российское секретное оружие на Украине

Россия начала перебрасывать на Украину танки Т-14 "Армата". Эту машину The Sun называет российским секретным оружием.

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Новые танки уже использовали для обстрела украинских позиций, однако в прямых штурмовых действиях они еще не участвовали, пишет ИноСМИ со ссылкой на британское издание The Sun.

Автор статьи отмечает, что у бронемашины есть необитаемая башня с мощной пушкой дальнобойностью в 8 километров. Автономная башня может вращаться на 360 градусов с высокой скоростью и наносить ответные удары по целям в любом направлении.