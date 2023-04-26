Мобилизация: последние новости на сегодня 26 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 апреля 2023, в материале «Рамблера».

Замгенпрокурора Разинкин: с начала мобилизации отменено 15 тыс. решений о призыве россиян

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Стало известно о необоснованной мобилизации 15 тысяч россиян в период частичной мобилизации, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина.

Также, по его словам, внесено более 3 тысяч актов реагирования и пресечены необоснованные мероприятия по призыву. Прокуроры входили в состав избирательных комиссий с самого начала мобилизации. Разинкин отметил, что им удалось пресечь многие нарушения, устранение которых производилось в круглосуточном режиме.

Прокуроры также занимаются вопросами оказания медицинской помощи, реабилитации и вопросами последующего трудоустройства.

Российских бойцов наградили высшими госнаградами за доблесть в спецоперации

Старшины, солдаты, прапорщики, офицеры получили ордена и медали из рук командующего армии, сообщает телеканал «Звезда».

Это высшие государственные награды за доблесть и героизм, проявленные во время специальной военной операции. У капитана с позывным Яуза медаль «За отвагу» стала уже пятой наградой. Он выполняет сложнейшие боевые задачи.

Медали «За отвагу» удостоился и командир минометного взвода с позывным Десна. С первых дней спецоперации старший лейтенант находится на переднем крае. В составе штурмового отряда он ведет ближний бой с противником, рискуя жизнью.

Серебряной медалью «За спасение погибавших» наградили фельдшера, который сотни раз выносил под обстрелами раненых сослуживцев. Как говорит медик, в бою не думаешь, о том, что рискуешь жизнью, а просто помогаешь раненым товарищам.

Мобилизованные амурчане приехали в отпуск из зоны СВО и встретились с волонтёрами

Мобилизованные жители Амурской области приехали из зоны проведения специальной военной операции в отпуск домой, сообщает 2x2.su.

Военные встретились с волонтёрами, которые собирают помощь для них. Как сообщила председатель женсовета Благовещенска Евгения Пушина, амурчане шьют вещи своими руками в дополнение к основному комплекту обмундирования. С командирами подразделений Восточного военного округа добровольцы постоянно держат связь и знают, что необходимо бойцам.