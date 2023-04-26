Несмотря на то, что Киев не решил начать полномасштабное контрнаступление, конфликт на Украине вступил в новую фазу. Такое мнение выразил Майкл Кларк.

«Я считаю, что мы наблюдаем начало серии финтов и обманов, вероятно, с обеих сторон», — заявил он.

При этом эксперт отметил, что если Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют «какой-то сюрприз», то Киеву необходимо «еще немного времени» на подготовку.

Кларк также обратил внимание, что ВСУ необходимо накапливать оружие, поскольку некоторые страны НАТО медленно поставляют обещанное вооружение.