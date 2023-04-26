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Военный аналитик заявил о вступлении конфликта на Украине в новую фазу

Несмотря на то, что Киев не решил начать полномасштабное контрнаступление, конфликт на Украине вступил в новую фазу. Такое мнение выразил Майкл Кларк.

«Я считаю, что мы наблюдаем начало серии финтов и обманов, вероятно, с обеих сторон», — заявил он.

При этом эксперт отметил, что если Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют «какой-то сюрприз», то Киеву необходимо «еще немного времени» на подготовку.

Кларк также обратил внимание, что ВСУ необходимо накапливать оружие, поскольку некоторые страны НАТО медленно поставляют обещанное вооружение.

В США оценили риски ожидаемого наступления ВСУ

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине перешел в новую фазу «логистического» противостояния на истощение. Он признал, что Североатлантический альянс к настоящему моменту исчерпал запасы артиллерийских снарядов для поставок Киеву.

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