Спецоперация на Украине 26 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 апреля 2023 года.

Т-90М «Прорыв» уничтожил приблизившийся к российским позициям танк ВСУ

Экипаж российского Т-90М «Прорыв» с закрытой огневой позиции уничтожил украинский танк Т-80, который приблизился к позициям России в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира танковой роты с позывным «Большой».

В двигатель вражеской машины удалось попасть с третьего выстрела, после чего танк загорелся. Разведчики корректировали работу с помощью беспилотного летательного аппарата.

Т-90М имеет новый боевой башенный модуль со 125-миллиметровой пушкой. Танк может уничтожать бронетехнику противника на дальности до пяти километров.

На Херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов, три лодки и склад ВСУ

Российские военные уничтожили на Херсонском направлении диверсантов Украины, а также ликвидировали до трех десятков солдат и склад, сообщает РИА Новости.

Речь идет о районе населенного пункта Днепровское. Нанесенный высокоточный удар позволит уничтожить 15 украинских националистов, входящих в состав диверсионно-разведывательной группы, три быстроходные лодки, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению.

Также был ликвидирован пункт временной дислокации украинской теробороны, контрбатарейная РЛС, миномет и самоходка «Гвоздика».

Украинские войска нанесли удары по Горловке и Донецку

Киев за 3 часа 45 минут обстреляли Горловку и Донецк, сообщает РИА Новости.

Украинские войска выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров, который используют страны, входящие в Североатлантический альянс.

Огонь велся по направлению: населенный пункт Щербиновка — населенный пункт Горловка.