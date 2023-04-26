Украинский генерал сообщил о больших потерях ВСУ в Артемовске

"Мы платим страшную цену за этот город, а вопрос в том, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне. В Бахмуте нужно было готовить не просто подходы к городу, а сам город готовить к обороне. Это то, что не было проведено качественно, а сейчас эти проблемы способствуют тому, что мы несем достаточно большие потери", - сказал он в интервью Пятому каналу.