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Истребители НАТО опознали российские военные самолеты на Балтике

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) ФРГ обнаружили и идентифицировали в международном воздушном пространстве над Балтикой три российских самолета, которые якобы летели с выключенными транспондерами. Об этом сообщает Reuters

Истребители НАТО опознали российские военные самолеты на Балтике
© Lenta.ru

«Два Су-27 и один Ил-20 вновь пролетели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем без сигнала обнаружения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для идентификации российских самолетов были отправлены германские и британские истребители Eurofighter из состава дежурных воздушных подразделений НАТО.

Ранее стало известно, что 21 апреля стратегический разведывательный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании был замечен вблизи западных границ России и над Калининградской областью. Продолжительность его полета в указанной области составила примерно шесть часов.

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В этот же день истребители ВВС Дании и Швеции сопроводили российский военный самолет Ил-20 над Балтийским морем. В операции участвовали два шведских истребителя JAS 39 Gripen и два датских F-16 Fighting Falcon.

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