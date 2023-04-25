Лавров напомнил о работе западных ЧВК на границах России

«Если вас беспокоит эта тема, в интернете посмотрите количество частных военных компаний, которые есть в США, в Британии, во Франции — десятки, многие из которых долгие годы работали, кстати сказать, прямо на наших границах, в том числе внутри Украины, что тоже наводит на значительные вопросы», — напомнил он.