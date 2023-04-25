$81.55+0.2890.03+0.57

Лавров напомнил о работе западных ЧВК на границах России

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о работе многих западных частных военных компаний (ЧВК) на границах России. Об этом глава ведомства рассказал на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН, трансляция доступна на YouTube.

Лавров напомнил о работе западных ЧВК на границах России
© Lenta.ru

«Если вас беспокоит эта тема, в интернете посмотрите количество частных военных компаний, которые есть в США, в Британии, во Франции — десятки, многие из которых долгие годы работали, кстати сказать, прямо на наших границах, в том числе внутри Украины, что тоже наводит на значительные вопросы», — напомнил он.

Ранее бизнесмен и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг принадлежность к ближнему кругу президента России Владимира Путина. По словам предпринимателя, слухи о его знакомстве с российским лидером очень преувеличены.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий