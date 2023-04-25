Лавров указал на угрозу вооруженного противостояния в зоне арабо-израильского конфликта
Россия считает необходимым "переподтвердить общие знаменатели" ближневосточного урегулирования и остановить угрозу очередного вооруженного противостояния в зоне арабо-израильского конфликта. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.
"С глубоким сожалением и тревогой констатируем, что "за бортом" положительных изменений остается палестинская проблема. Инициируя сегодняшнее заседание, мы ставили задачу повысить внимание к беспрецедентному росту напряженности и насилия в зоне арабо-израильского конфликта. Полагаем как никогда востребованным переподтвердить "общие знаменатели" ближневосточного урегулирования, закрепленные в решениях Совета и Генеральной Ассамблеи, остановить угрозу очередного вооруженного противостояния и расчистить политический горизонт для возобновления мирного процесса", - сказал он.
Вместе с тем Лавров указал, что Россия приветствует позитивные перемены, которые еще недавно казались труднодостижимыми.
"Имею в виду, прежде всего, восстановление отношений между Саудовской Аравией и Исламской Республикой Иран при посредничестве Китайской Народной Республики, продвинуты практические планы возвращения Сирии в "арабскую семью", в пользу чего мы давно работали, начавшаяся при российском содействии нормализация между Дамаском и Анкарой с использованием преимуществ Астанинского формата. Во многом благодаря инициативным действиям Эр-Рияда наметились шаги по ускорению урегулирования кровопролитного конфликта в Йемене", - пояснил он.