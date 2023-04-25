Лавров указал на угрозу вооруженного противостояния в зоне арабо-израильского конфликта

"Имею в виду, прежде всего, восстановление отношений между Саудовской Аравией и Исламской Республикой Иран при посредничестве Китайской Народной Республики, продвинуты практические планы возвращения Сирии в "арабскую семью", в пользу чего мы давно работали, начавшаяся при российском содействии нормализация между Дамаском и Анкарой с использованием преимуществ Астанинского формата. Во многом благодаря инициативным действиям Эр-Рияда наметились шаги по ускорению урегулирования кровопролитного конфликта в Йемене", - пояснил он.