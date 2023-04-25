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Лавров указал на угрозу вооруженного противостояния в зоне арабо-израильского конфликта

Россия считает необходимым "переподтвердить общие знаменатели" ближневосточного урегулирования и остановить угрозу очередного вооруженного противостояния в зоне арабо-израильского конфликта. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

Лавров указал на угрозу вооруженного противостояния в зоне арабо-израильского конфликта
© РИА Новости

"С глубоким сожалением и тревогой констатируем, что "за бортом" положительных изменений остается палестинская проблема. Инициируя сегодняшнее заседание, мы ставили задачу повысить внимание к беспрецедентному росту напряженности и насилия в зоне арабо-израильского конфликта. Полагаем как никогда востребованным переподтвердить "общие знаменатели" ближневосточного урегулирования, закрепленные в решениях Совета и Генеральной Ассамблеи, остановить угрозу очередного вооруженного противостояния и расчистить политический горизонт для возобновления мирного процесса", - сказал он.

Вместе с тем Лавров указал, что Россия приветствует позитивные перемены, которые еще недавно казались труднодостижимыми.

"Имею в виду, прежде всего, восстановление отношений между Саудовской Аравией и Исламской Республикой Иран при посредничестве Китайской Народной Республики, продвинуты практические планы возвращения Сирии в "арабскую семью", в пользу чего мы давно работали, начавшаяся при российском содействии нормализация между Дамаском и Анкарой с использованием преимуществ Астанинского формата. Во многом благодаря инициативным действиям Эр-Рияда наметились шаги по ускорению урегулирования кровопролитного конфликта в Йемене", - пояснил он.

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