Украинская разведка прокомментировала атаку на Черноморский флот

Представитель пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что атака на Черноморский флот России в Севастополе не имеет отношения к зерновой сделке. По его словам, эти события касаются «исключительно военных объектов», пишет издание «Суспильне» («Общественное»).

«Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никоим образом не связаны с зерновой сделкой, которая предусматривает украинские порты и гражданские порты», — сказал Юсов.

Он добавил, что Киев придерживается международных обязательств, в том числе это касается и зернового коридора.

Ранее в Минобороны России заявили, что атака безэкипажных катеров на пункт базирования Черноморского флота в Севастополе грозит негативными последствиями.

«Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая текущего года», — отметили в ведомстве.