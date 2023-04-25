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Украинская разведка высказалась об атаке на Черноморский флот

Представитель пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что атака на Черноморский флот России в Севастополе не имеет отношения к зерновой сделке. По его словам, эти события касаются «исключительно военных объектов», пишет издание «Суспильне» («Общественное»).

Украинская разведка прокомментировала атаку на Черноморский флот
© ТАСС

«Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никоим образом не связаны с зерновой сделкой, которая предусматривает украинские порты и гражданские порты», — сказал Юсов.

Он добавил, что Киев придерживается международных обязательств, в том числе это касается и зернового коридора.

Ранее в Минобороны России заявили, что атака безэкипажных катеров на пункт базирования Черноморского флота в Севастополе грозит негативными последствиями.

«Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая текущего года», — отметили в ведомстве.

Взрыв во время отбитой атаки дронов на Севастополь попал на видео

Также в Минобороны сообщили, что ВСУ предприняли попытку атаки в районе 3:30 ночи по московскому времени. Для этого украинские военные использовали три быстроходных беспилотных катера. Позднее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг причастность Киева к этим событиям.

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