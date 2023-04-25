Минобороны отчиталось о ходе боев за Артемовск

Штурмовые отряды в Артемовске (украинское название — Бахмут) продолжили уничтожать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в западной части города. О ходе боев за Артемовск журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что в установлении контроля над городом российским штурмовым отрядам помогают Воздушно-десантные войска и оперативно-тактическая авиация — они, в частности, пресекают попытки ВСУ перебросить резервы в город.

За минувшие сутки на донецком направлении близ Артемовска российские военные из Южной группировки войск поразили подразделения Украины в районах Богдановки, Красного и Ступочки в Донецкой народной республике (ДНР).