Армия России уничтожила более 120 солдат ВСУ на двух направлениях

За минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили свыше 120 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Это стало возможно благодаря огневому поражению районов сосредоточения сил противника на территории Запорожской области и Донецкой народной республики, уточнили в министерстве.

Помимо живой силы, российские войска уничтожили на указанных направлениях бронеавтомобиль ВСУ, а также буксируемые гаубицы Д-20 и «Мста-Б» и САУ «Акация».