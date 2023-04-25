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Армия России уничтожила более 120 солдат ВСУ на двух направлениях

За минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили свыше 120 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Армия России уничтожила более 120 солдат ВСУ на двух направлениях
© РИА Новости

Это стало возможно благодаря огневому поражению районов сосредоточения сил противника на территории Запорожской области и Донецкой народной республики, уточнили в министерстве.

Помимо живой силы, российские войска уничтожили на указанных направлениях бронеавтомобиль ВСУ, а также буксируемые гаубицы Д-20 и «Мста-Б» и САУ «Акация».

Кроме того, на купянском направлении армия России пресекла деятельность четырех украинских разведывательно-диверсионных групп. В зону действия диверсантов входила территория Харьковской области и Луганской народной республики.

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