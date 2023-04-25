В офисе Зеленского отвергли причастность к атаке на Черноморский флот России

Украина непричастна к попытке атаки на Черноморский флот России в Севастополе. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, его слова передает Reuters.

«Подоляк также опроверг утверждение Минобороны России о том, что Киев пытался атаковать его корабли в Черном море», — пишет агентство.

По его словам, такой инцидент угрожал бы перспективам продления зерновой сделки.

Он также сообщил агентству, что инициатива генсека ООН Антониу Гутерриша об улучшении и продлении соглашения о безопасном черноморском экспорте украинского зерна может иметь успех только в том случае, если международное сообщество коллективно окажет давление на Россию.