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В офисе Зеленского отвергли причастность к атаке на Черноморский флот России

Украина непричастна к попытке атаки на Черноморский флот России в Севастополе. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, его слова передает Reuters.

В офисе Зеленского отвергли причастность к атаке на Черноморский флот России
© РИА Новости

«Подоляк также опроверг утверждение Минобороны России о том, что Киев пытался атаковать его корабли в Черном море», — пишет агентство.

По его словам, такой инцидент угрожал бы перспективам продления зерновой сделки.

Он также сообщил агентству, что инициатива генсека ООН Антониу Гутерриша об улучшении и продлении соглашения о безопасном черноморском экспорте украинского зерна может иметь успех только в том случае, если международное сообщество коллективно окажет давление на Россию.

Ранее в Минобороны заявили, что 23 марта и 24 апреля Украина нарушила гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора и атаковала пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма. Там также подчеркнули, что это ставит под угрозу возможность продления зерновой сделки.

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