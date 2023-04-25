В офисе Зеленского отвергли причастность к атаке на Черноморский флот России
Украина непричастна к попытке атаки на Черноморский флот России в Севастополе. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, его слова передает Reuters.
«Подоляк также опроверг утверждение Минобороны России о том, что Киев пытался атаковать его корабли в Черном море», — пишет агентство.
По его словам, такой инцидент угрожал бы перспективам продления зерновой сделки.
Он также сообщил агентству, что инициатива генсека ООН Антониу Гутерриша об улучшении и продлении соглашения о безопасном черноморском экспорте украинского зерна может иметь успех только в том случае, если международное сообщество коллективно окажет давление на Россию.
Ранее в Минобороны заявили, что 23 марта и 24 апреля Украина нарушила гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора и атаковала пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма. Там также подчеркнули, что это ставит под угрозу возможность продления зерновой сделки.