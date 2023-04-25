NZZ: два оборонных концерна Германии судятся за права на Leopard 2

Немецкий оборонный концерн Krauss-Maffei Wegmann подал в суд на компанию Rheinmetall из-за заявлений ее руководства об интеллектуальных правах на танки Leopard 2. Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA, суд рассмотрит иск 2 мая.

Напомним, что в середине марта глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью швейцарской прессе, что именно его компания «владеет правами на производство» немецкого танка.

Теперь Krauss-Maffei Wegmann требует от конкурентов перестать выступать с подобными заявлениями. В концерне считают, что подобные высказывания «вводят в заблуждение» людей, а также «нарушают их права».