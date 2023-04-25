СМИ рассказали о ложных сигналах Украины о наступлении

Портал Politico рассказал, что перед своим наступлением Украина активно посылает ложные сигналы о времени и месте его начала. Издание отмечает, что до наступления ВСУ осталось всего несколько недель.

По данным издания, скорее всего, оно начнется в середине мая, если земля будет достаточной сухой, в противном случае - в начале июня.

«Накануне долгожданного контрнаступления <…> Украина посылает как можно больше ложных сигналов, когда и где именно она нанесет удар, чтобы сбить с толку Россию», - подчеркивает портал.

Украинские чиновники используют «методы визуального обмана, радиопереговоры, наземную активность или бездействие, а также публичные заявления», чтобы ввести Россию в заблуждение по поводу своих планов, отмечает издание.

Politico обратило внимание на недавние заявления замминистра обороны Украины Анны Маляр, которая «попыталась внести еще большую путаницу», сказав, что наступление - это «огромный комплекс различных действий и мероприятий», которые ВСУ осуществляют уже сейчас.

Издание подчеркивает, что в Киеве «остро осознают - им нужны большие территориальные приобретения», чтобы поддержка Запада продолжалась, и судьба всего конфликта «вполне может зависеть» от этого контрнаступления.

Стратегические успехи, на которые ВСУ могут надеяться при наступлении на севере, несопоставимы с теми, которые можно было бы получить, успешно наступив с юга в сторону Мариуполя, Бердянска и Мелитополя с целью отрезать сухопутный мост, соединяющий материковую часть России и перешедшие к ней южные территории, рассуждает Politico.

По версии издания, главный удар может быть нанесен и в Артемовске - что способно объяснить, почему президент Украины Владимир Зеленский избегает настоятельных советов Запада оставить город.

Большинство военных аналитиков сходятся во мнении, что наиболее вероятный сценарий украинского наступления - один крупный удар и ложный маневр, поскольку у страны нет достаточного количества танков и бронетехники, чтобы прорваться глубоко.

The Washington Post ранее рассказала, что наступление ВСУ откладывается из-за непогоды, затянувшихся поставок западного оружия и дефицита боеприпасов. По данным WP, планам Киева по наступлению серьезно вредит и утечка из Пентагона - просочившиеся секретные документы содержат подробности о состоянии украинской армии и ее возможностях, в том числе о слабых местах ее ПВО.

Примерно в одно время с выходом статьи WP украинский премьер Денис Шмыгаль допустил, что наступление может начаться только летом 2023 года.