СМИ рассказали о ложных сигналах Украины о наступлении

Портал Politico рассказал, что перед своим наступлением Украина активно посылает ложные сигналы о времени и месте его начала. Издание отмечает, что до наступления ВСУ осталось всего несколько недель.
По данным издания, скорее всего, оно начнется в середине мая, если земля будет достаточной сухой, в противном случае - в начале июня.
«Накануне долгожданного контрнаступления <…> Украина посылает как можно больше ложных сигналов, когда и где именно она нанесет удар, чтобы сбить с толку Россию», - подчеркивает портал.
Украинские чиновники используют «методы визуального обмана, радиопереговоры, наземную активность или бездействие, а также публичные заявления», чтобы ввести Россию в заблуждение по поводу своих планов, отмечает издание.
Politico обратило внимание на недавние заявления замминистра обороны Украины Анны Маляр, которая «попыталась внести еще большую путаницу», сказав, что наступление - это «огромный комплекс различных действий и мероприятий», которые ВСУ осуществляют уже сейчас.
Издание подчеркивает, что в Киеве «остро осознают - им нужны большие территориальные приобретения», чтобы поддержка Запада продолжалась, и судьба всего конфликта «вполне может зависеть» от этого контрнаступления.
Стратегические успехи, на которые ВСУ могут надеяться при наступлении на севере, несопоставимы с теми, которые можно было бы получить, успешно наступив с юга в сторону Мариуполя, Бердянска и Мелитополя с целью отрезать сухопутный мост, соединяющий материковую часть России и перешедшие к ней южные территории, рассуждает Politico.
По версии издания, главный удар может быть нанесен и в Артемовске - что способно объяснить, почему президент Украины Владимир Зеленский избегает настоятельных советов Запада оставить город.
Большинство военных аналитиков сходятся во мнении, что наиболее вероятный сценарий украинского наступления - один крупный удар и ложный маневр, поскольку у страны нет достаточного количества танков и бронетехники, чтобы прорваться глубоко.
The Washington Post ранее рассказала, что наступление ВСУ откладывается из-за непогоды, затянувшихся поставок западного оружия и дефицита боеприпасов. По данным WP, планам Киева по наступлению серьезно вредит и утечка из Пентагона - просочившиеся секретные документы содержат подробности о состоянии украинской армии и ее возможностях, в том числе о слабых местах ее ПВО.
Примерно в одно время с выходом статьи WP украинский премьер Денис Шмыгаль допустил, что наступление может начаться только летом 2023 года.
Позже журнал Newsweek написал со ссылкой на утечку из Пентагона, что наступление ВСУ запланировано на 30 апреля.