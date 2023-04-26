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19 минут назад

Разведка США сообщила о перспективах российской космической программы

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Утечки разведки США указывают на перспективы сокращения российской космической программы. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP), получившее доступ к соответствующим материалам.

Разведка США сообщила о перспективах российской космической программы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Газета сообщила, что «разорванные западные партнерские отношения и нарушенные цепочки поставок также, вероятно, помешали российской космической программе генерировать финансирование, которое сокращается по крайней мере с 2020 года».

Отмечается, что ранее НАСА платило «Роскосмосу» от 75 до 85 миллионов долларов за доставку астронавта на Международную космическую станцию. Газета со ссылкой на документ указывает, что «иностранные заказчики отменили запланированные запуски российских [ракет] и другую деятельность, связанную с космосом, лишив [российскую госкорпорацию] основного потока доходов».

Другим фактором, негативно влияющим на российскую космическую отрасль, называются ограничения на поставки в Россию электронных компонентов.

«Россия не смогла легко получить компоненты космического класса из-за западных санкций, что привело к задержкам в производстве военных и гражданских спутников», — говорится в материалах.

В пояснительной записке к отчету за 2017 год Научно-производственного объединения «Энергомаш», опубликованного в июле 2018-го, утверждалось, что предприятия российской ракетно-космической отрасли ощутят негативные последствия, вызванные отказом США от покупки ракетных двигателей РД-180 и РД-181, уже в 2020 году.

Армия,НПО "Энергомаш",Роскосмос,NASA,
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