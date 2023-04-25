После выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году мы были вынуждены отреагировать. Тогда была провокация в нашу строну - якобы мы создали ракету 9М729, дальность которой превышает ограничение в 500 км. И эта провокация США была направлена на то, чтобы обеспечить свой односторонний выход из договора.



К сожалению, ДРСМД был одним из последних механизмов, сдерживающих гонку в Европе. И, судя по всему, действия США были продуманными. Мы же в одностороннем порядке обещали соблюдать мораторий на размещение своих ракет средней и меньшей дальности, в частности даже в Европе, в том случае, если их не будут размещать американцы.



Но получилось так, что сейчас американцы решают другую геополитическую задачу - это сдерживание Китая. Поэтому они готовы разместить свои ракеты средней и меньшей дальности в государствах, которые их поддерживают, — в Японии, может быть, в Южной Корее и со временем - во Вьетнаме, на Филиппинах или же в Новой Зеландии. Есть государства, которые они могут уговорить разместить свои ракеты. А на базе США на Окинаве они вообще могут делать все, что посчитают необходимым.

Андрей Кошкин Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный политолог