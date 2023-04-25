Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова о возможности Москвы отказаться от запрета на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности из-за действий США.
В сложившейся ситуации угроза для России возрастает уже не со стороны западных, а со стороны восточных границ страны, подчеркнул эксперт.
"Поэтому наш обещанный мораторий, естественно, надо ставить под сомнение. Может быть, даже отказаться от него. Потому что иначе мы потеряем возможность балансировать угрозы со стороны Соединенных Штатов, которые, разместив свои ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, станут угрожать объектам на нашей территории... На сегодняшний день появилась необходимость адекватно реагировать на разнузданные действия Вашингтона, который решил с помощью ракетных систем создать новые угрозы в АТР, в том числе для и России", — сказал Кошкин.
Данные о местах возможного расположения новых российских ракет являются секретными, подчеркнул аналитик.
"Их могут разместить в определенных зонах, чтобы купировать угрозу, которую создадут США, развертывая свои ракеты против нас", — заключил он.
Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил ТАСС, что мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности становится более хрупким из-за "дестабилизирующих военных программ" Соединенных Штатов и их союзников, поэтому Россия может отказаться от него. Он указал, что Россия будет оценивать вооружение американского производства, потенциально способного появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не только по скоростным характеристикам, но и по дальности систем.