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17 минут назад

Эксперт объяснил возможный отказ РФ от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности

Семён Капранов
Андрей Кошкинэксперт

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова о возможности Москвы отказаться от запрета на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности из-за действий США.

После выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году мы были вынуждены отреагировать. Тогда была провокация в нашу строну - якобы мы создали ракету 9М729, дальность которой превышает ограничение в 500 км. И эта провокация США была направлена на то, чтобы обеспечить свой односторонний выход из договора.

К сожалению, ДРСМД был одним из последних механизмов, сдерживающих гонку в Европе. И, судя по всему, действия США были продуманными. Мы же в одностороннем порядке обещали соблюдать мораторий на размещение своих ракет средней и меньшей дальности, в частности даже в Европе, в том случае, если их не будут размещать американцы.

Но получилось так, что сейчас американцы решают другую геополитическую задачу - это сдерживание Китая. Поэтому они готовы разместить свои ракеты средней и меньшей дальности в государствах, которые их поддерживают, — в Японии, может быть, в Южной Корее и со временем - во Вьетнаме, на Филиппинах или же в Новой Зеландии. Есть государства, которые они могут уговорить разместить свои ракеты. А на базе США на Окинаве они вообще могут делать все, что посчитают необходимым.
Андрей Кошкин
Андрей КошкинЗаведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный политолог
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В сложившейся ситуации угроза для России возрастает уже не со стороны западных, а со стороны восточных границ страны, подчеркнул эксперт.

"Поэтому наш обещанный мораторий, естественно, надо ставить под сомнение. Может быть, даже отказаться от него. Потому что иначе мы потеряем возможность балансировать угрозы со стороны Соединенных Штатов, которые, разместив свои ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, станут угрожать объектам на нашей территории... На сегодняшний день появилась необходимость адекватно реагировать на разнузданные действия Вашингтона, который решил с помощью ракетных систем создать новые угрозы в АТР, в том числе для и России", — сказал Кошкин.

Данные о местах возможного расположения новых российских ракет являются секретными, подчеркнул аналитик.

"Их могут разместить в определенных зонах, чтобы купировать угрозу, которую создадут США, развертывая свои ракеты против нас", — заключил он.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил ТАСС, что мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности становится более хрупким из-за "дестабилизирующих военных программ" Соединенных Штатов и их союзников, поэтому Россия может отказаться от него. Он указал, что Россия будет оценивать вооружение американского производства, потенциально способного появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не только по скоростным характеристикам, но и по дальности систем.

Армия,Андрей Кошкин,Владимир Ермаков,МИД России,Мнения,
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