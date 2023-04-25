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Медведев сообщил, что у РФ не закончились ракеты, снаряды и танки

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что никакие прогнозы о том, что у РФ кончатся снаряды, танки и ракеты, не сбылись. Об этом на сайте марафона "Знание". По словам политика, оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ удалось вывести на принципиально другой уровень. "В начале того, что случилось в прошлом году, наши недруги все время говорили, мол, вот, у них там ракеты закончатся, снаряды закончатся, танки закончатся, еще что-то закончится", - пояснил Медведев. Как добавил Медведев, никакой из ранее представленных прогнозов в отношении России и ОПК не воплотился в жизнь. "Именно потому, что в результате вашей работы, труда огромного количества людей, которое входит в наш ОПК, наш оборонно-промышленный комплекс вышел на принципиально другой уровень", - считает он. Также Медведев отмечал, что ОПК России справляется с нагрузкой в связи со специальной военной операцией. Ранее Медведев пообещал "взбодрить" глав предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

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