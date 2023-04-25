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Медведев назвал СВО ответом России на бесконечное расширение НАТО

Проведение специальной военной операции - это ответ России на расширение НАТО, поскольку противники понимают только язык силы. Об это заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая во вторник на просветительском марафоне "Знание".

Медведев рассказал об ответе России на бесконечное расширение НАТО
© ТАСС

"Что мы можем сделать [в ответ на расширение НАТО]? Мы уже делаем. Специальная военная операция и есть наш ответ на бесконечное расширение НАТО", - подчеркнул Медведев.

"Наши противники понимают только язык силы, ничего, кроме языка силы, они не хотят слышать, не хотят понимать", - констатировал зампред Совбеза.

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