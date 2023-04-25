Медведев рассказал об ответе России на бесконечное расширение НАТО

Проведение специальной военной операции - это ответ России на расширение НАТО, поскольку противники понимают только язык силы. Об это заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая во вторник на просветительском марафоне "Знание".

"Что мы можем сделать [в ответ на расширение НАТО]? Мы уже делаем. Специальная военная операция и есть наш ответ на бесконечное расширение НАТО", - подчеркнул Медведев.